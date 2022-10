CdS - Anguissa blindato: accordo sul rinnovo (con aumento) già raggiunto in estate

Impatto clamoroso per Frank Anguissa in questa stagione. Il rinnovo è anche molto vicino

Impatto clamoroso per Frank Anguissa in questa stagione: tre gol, la rete al Liverpool, la doppietta al Torino, una crescita divenuta nel tempo esponenziale. Il rinnovo è anche molto vicino. Per il 99 la strada è spianata avendo la società raggiunto un’intesa di massima già in estate. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiunge: "Per il centrocampista l’aumento di stipendio (con prolungamento) è meritato".