Cds - Attimi di paura per Kim: fa tremare i tifosi del Napoli, ma l'allarme rientra

Kim Min-Jae fa tremare i tifosi partenopei toccandosi il polpaccio destro dopo essere caduto male. Fortunatamente l'allarme rientra. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Nulla di grave per il difensore sudcoreano con la sua Nazionale che ieri all'esordio mondiale ha pareggiato con l'Uruguay. Kim è rimasto a terra qualche istante soccorso dai sanitari, un grosso spavento ma per fortuna si è rialzato e non ci sono state conseguenze negative.