Cds - Conte aspetta Lukaku: svelata la strategia di Manna per l'acquisto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole Lukaku per sostituire Osimhen. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il Chelsea, nel frattempo, ha cominciato a mettere le cose in chiaro: Lukaku, 31 anni, non sarà ceduto in prestito come a Inter e Roma, e andrà via soltanto a titolo definitivo.

Questione di lettura anche piuttosto semplice, se vogliamo: i Blues, entro il 30 giugno, hanno la necessità impellente di realizzare incassi e plusvalenze per soddisfare le regole del Fair Play finanziario inglese e rientrare nei parametri. Va da sé che i 37,5 milioni di sterline della clausola sarebbero manna dal cielo. Il Manna del Napoli, il direttore sportivo, però punta decisamente ad abbattere i costi e aspetta