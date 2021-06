CdS - Da De Paul a Boga: cinque colpi per Spalletti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato in entrata del Napoli con cinque calciatori seguiti dal club azzurro: si parte da Mandava, terzino sinistro del Lille, per proseguire poi con Senesi del Feyenoord, Basic e De Paul a centrocampo e infine Boga in attacco, un esterno scelto come alternativa ai vari Insigne, Politano e Lozano. Tante idee in vista della riapertura del mercato estivo. Il ds Giuntoli è già a lavoro