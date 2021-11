Cds - Da Osimhen a Mertens: ora bisogna tornare a giocare a memoria

Osimhen ne avrà per 90 giorni, che magari diventeranno 80, ma che comunque obbligheranno Spalletti a ridisegnare la squadra anche domani con la Lazio di Sarri, ovvero l'uomo che ha inventato il Mertens centravanti. Il Corriere dello Sport sottolinea che i colpi del belga saranno più che mai necessari per rendere meno grave e meno pesante la lunga assenza del nigeriano che dava la profondità anche con un fraseggio magari non fluido, agitando una difesa intera e conquistando cartellini e rigori.

Con Mertens "si andrà più di tecnica e istinto per affettare le difese: rivedere l'azione del gol con il Torino, ad esempio. E poi anche il golazo con l'Inter: scambi nello stretto, tocchi di classe, rifinitura e poi parabole impossibili ancora custodite nei piedi dorati. Funzionerà? In teoria con Insigne, Zielinski, Fabian e gli altri lui recita a memoria, certo, ma la condizione e il ritmo non sono ancora quelli dei giorni migliori: a Mosca ha sofferto, sì, e in genere le cose non sono andate proprio nel verso giusto finora".