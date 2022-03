CdS - Dubbio Osimhen: nessun allarme fisico, ma oggi se ne saprà di più

Allenamento a parte per Osimhen in vista della gara contro l'Udinese, per quale motivo? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento a parte per Osimhen in vista della gara contro l'Udinese, per quale motivo? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Osi è reduce dal colpo alla spalla destra rimediato domenica a Verona, nonché da qualche fastidio da sovraccarico al ginocchio destro accusato alla vigilia della prima con il Barça e dovuto ai grandi carichi sostenuti per ritrovare in fretta scatto e ritmo. Nessun allarme particolare, per il momento no, ma è ovvio che l'allenamento di oggi, a due giorni dalla partita, fornirà indicazioni decisive in merito".