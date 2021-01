CdS - Frattura ADL-Giuntoli: il patron vuole rimettere in discussione il suo operato

Una vera e propria frattura tra Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questo il termine usato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per raccontare il rapporto, ormai logoro, tra il presidente e l'uomo mercato di casa Napoli.

“Ha cominciato a vacillare, con turbolenze che si sono avvertite, pure la scrivania di Cristiano Giuntoli, messo in discussione insieme al suo staff. Tra il presidente ed il direttore sportivo le frizioni si sono trasformate in frattura e la cena di mercoledì sera, in ritiro, non ha rappresentato un riavvicinamento. Restano distante abbastanza percepibili e la volontà di De Laurentiis di rimettere in discussione il suo management” si legge sul quotidiano.