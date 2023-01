Cds - Gollini oggi a Napoli per visita e firme! Accordo raggiunto già prima della Juve, i dettagli

Pierluigi Gollini è pronto a unirsi alla squadra di Spalletti. Napoli e Fiorentina sono d'accordo già da prima della sfida con la Juve

© foto di Giacomo Morini

Pierluigi Gollini è pronto a unirsi alla squadra di Spalletti. Napoli e Fiorentina sono d'accordo già da prima della sfida con la Juve, ma l'operazione s'è prolungata proprio per la definizione dei dettagli relativi alla formula. E dunque all'entità del riscatto. Gollini, comunque, dovrebbe arrivare in città già oggi, in serata: le visite, la firma, la prima notte azzurra e domani il primo allenamento. Lo scrive il Corriere dello Sport.