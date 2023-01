Cds - Il Napoli blinda Kim! Pronto nuovo ingaggio e clausola più alta, le cifre

De Laurentiis vuole blindare Kim. Progetto chiaro per il futuro del difensore sudcoreano: aumento di stipendio, durata del contratto più lunga

De Laurentiis vuole blindare Kim. Progetto chiaro per il futuro del difensore sudcoreano: aumento di stipendio, durata del contratto più lunga e nuova clausola a cifre superori per scoraggiare eventuali pretendenti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive, a tal proposito: "Napoli al lavoro per aumentare la clausola valida esclusivamente per l’estero da 48 ad almeno 65 milioni. Nel nuovo contratto anche il ritocco dell’ingaggio".