CdS - Insigne sul mercato senza rinnovo: fissato il prezzo per la cessione

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato ed è chiaro che a questo punto potrebbe essere concreta l'ipotesi cessione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro. Questa la cifra stabilita per considerare valida una proposta da parte di altre società. Al momento non ne sono ancora arrivate, ma il mercato è appena cominciato.