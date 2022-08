Cds - Keylor Navas salta il Lille, è un segnale azzurro: vuole il Napoli

Ha già saputo dell'interesse del Napoli aprendo al trasferimento a patto di non dover rinunciare all'alto stipendio che il Psg gli dovrà riconoscere

© foto di Federico Titone

Tutto su Keylor Navas che resta l'ultimo colpo in programma, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che la vera grande opportunità porta a Parigi con l'esperto numero uno ormai riserva di Donnarumma che "avverte il senso di smarrimento dopo essere diventato dodicesimo senza neppure fascia da capitano e ha già saputo dell'interesse del Napoli aprendo al trasferimento in Italia a patto di non dover rinunciare all'alto stipendio che il Psg gli dovrà riconoscere per le prossime due stagioni. Navas, intanto, non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Lilla, ufficialmente per «dolori lombari da valutare nelle prossime 48 ore», ma è chiaro che in questi casi c'è di mezzo anche il mercato e certe voci che possono disturbare. De Laurentiis ha già incassato la disponibilità del portiere a trasferirsi e - come accaduto per Simeone, Ndombele e Raspadori - fa leva sulla volontà del calciatore per provare a chiudere l'operazione