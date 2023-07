Cds - Kilman, il Napoli insiste per chiudere: pronte tre alternative

Il Napoli studia la strategia migliore per strappare Kilman ai Wolves: la prima offerta, 35 milioni di euro, è stata respinta

Il Napoli studia la strategia migliore per strappare Kilman ai Wolves: la prima offerta, 35 milioni di euro, è stata respinta, e per tutta risposta gli inglesi hanno proposto a Max di prolungare il contratto. Dal 2026 al 2027: ma il Napoli non retrocede. E nel frattempo tiene aperta la lista delle varie soluzioni individuate da Micheli e Mantovani: Konstantinos Mavropanos, 25 anni, greco dello Stoccarda; il giapponese Kou Itakura del Borussia Mönchengladbach, 26 anni.

Discorso diverso per Robin Le Normand, 26 anni, lo spagnolo nato in Francia che è prima scelta al pari di Kilman, però con costi ritenuti proibitivi: la Real Sociedad lo cede solo per la clausola rescissoria da 50 milioni. Lo si legge sul Corriere dello Sport.