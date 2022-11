Cds - Kim ha clausola da 50mln valida per 15 giorni: il Napoli prova a eliminarla

Kim Min Jae, una delle rivelazioni di questa stagione, nel contratto ha una clausola rescissoria da circa 50 milioni, valida per l'estero dal 1° al 15 luglio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min Jae, una delle rivelazioni di questa stagione, arrivato per sostituire Koulibaly per appena venti milioni, nel contratto ha una clausola rescissoria da circa 50 milioni, valida per l'estero dal 1° al 15 luglio, che ovviamente fa paura: l'idea è che il Napoli proverà presto a capire quanti margini ci sono per prevenire e magari eliminare il pericolo. Si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.