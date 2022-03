CdS - Koulibaly pronto al rinnovo: la società lo blinda, sarà il nuovo capitano

Kalidou Koulibaly non lascerà Napoli ma diventerà capitano quando Lorenzo Insigne andrà via

Kalidou Koulibaly non lascerà Napoli ma diventerà capitano quando Lorenzo Insigne andrà via. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiorna la situazione sul futuro del difensore senegalese: "Il suo contratto scadrà nel 2023, la grande Europa continua a guardarlo come ha sempre fatto ma De Laurentiis c'è. Sì: è su di lui che il club ha intenzione di fondare l'inevitabile restaurazione. E' lui il capitano designato per il futuro: parliamone. Anzi, meglio prima giocare e magari vincere".