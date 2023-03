CdS - La frase di Klopp una sentenza per il Napoli

Sul Corriere dello Sport si celebra l'attacco del Napoli capace di segnare 25 reti in 8 gare di Champions League.

"La sua creatura prefetta, che ha mostri sacri là davanti, è vero, ma anche uomini speciali altrove: segnano in tanti (11), praticamente tutti, e c’è chi esagera come Zielinski, Simeone, Raspadori e Osimhen (che ne hanno fatti quattro), c’è chi va oltre (come Di Lorenzo, che sta a due) e chi si accontenta delle briciole della gloria, perché vuoi mettere farlo in quella atmosfera magica?



Venticinque reti costringono Klopp a dirne una che sa di sentenza («chi vuole vincere la Champions dovrà batterlo») e Guardiola a mostrarsi ammirato da quel manifesto moderno («forse è la squadra più forte in Europa, in termini di gioco»): ma la sintesi, brutalmente abbagliante, è nelle statistiche, che hanno un senso, certo che sì, e sistemano dentro ad un bignami la forza esplosiva d’una squadra da applauso. Venticinque gol significano due in più del Benfica, con il City (il City) che sta tre dietro, Bayern e Real a quattro e il resto disperso, come nel campionato italiano, dove l’attacco schiacciante ne ha fatti sessanta ed oltre ai 18 punti in classifica ha pure sistemato l’abisso dall’Inter, che sta a -17 reti, un puntino nerazzurro che si smarrisce nell’immensità.