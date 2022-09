CdS - Lozano in bilico: oggi verrà valutato dallo staff, è in dubbio per domani

Infortunio per Hirving Lozano in Nazionale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione

Infortunio per Hirving Lozano in Nazionale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "La prima diagnosi, o meglio le prime info parlano di un fastidio muscolare alla coscia destra: il giocatore sarà visitato con cura oggi, al rientro, così da definire con precisione il quadro della situazione. E di conseguenza anche la sua disponibilità per la partita di domani con il Torino al Maradona (ore 15). Di certo sul suo impiego dal primo minuto avrebbero già pesato i tempi strettissimi del viaggio di ritorno".