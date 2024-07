CdS - Lukaku, affare ai dettagli anche col Chelsea: le cifre dell'operazione

Victor Osimhen al Paris Saint-Germain, poi Romelu Lukaku al Napoli. L'avvicendamento in attacco è un gioco d'incastri e una questione di tempo, ma stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport ci siamo quasi. Per quanto riguarda l'accordo con il centravanti belga si stanno definendo i dettagli, come si legge sul quotidiano:

"Il ds Manna sta rifinendo in ogni dettaglio sia l'accordo con il giocatore: triennale da circa 10 milioni lordi a stagione, con i benefici del Decreto Crescita. Sia con il Chelsea: sarà un acquisto da circa 25 milioni con i bonus, comunque un notevole risparmio rispetto ai 37,5 milioni di sterline - più o meno 44 milioni di euro - della clausola rescissoria. È tutto pronto, o quasi".