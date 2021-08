Cds - Manolas-Olympiacos può sbloccare il mercato, ma il Napoli non fa sconti: le cifre

Continua a tenere banco la trattativa con l'Olympiacos per Kostas Manolas. Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis non intende scendere sotto ai 15mln di euro - che sono tre in meno di quello iniziale - in prestito con obbligo di riscatto. La scelta di vita di Manolas si chiama Grecia, a costo di ridursi e spalmarsi l'ingaggio, e si è arrivati anche a delle frizioni tra i club. Il Napoli attende, anche perché s'è mosso già per i sostituti (Mustafi svincolato, più di Rugani) e la cessione di Manolas aprirebbe spiragli anche per un nuovo tentativo per il terzino sinistro o il mediano.