CdS - Mertens, il Napoli lo ha visitato: nulla di rotto ma sabato andrà in panchina

Come sta Mertens? Problemi alla spalla durante una gara in Nazionale per l'attaccante belga. Dries, scrive il Corriere dello Sport, è già rientrato a Napoli, ed è stato subito visitato dallo staff medico azzurro dopo il colpo con la Repubblica Ceca. La situazione, si legge, è quella già dipinta dai medici fiamminghi. Non c'è nulla di rotto, ma dopo aver riposato martedì, contro la Bielorussia, è probabile che Mertens parti dalla panchina anche sabato contro il Crotone al Maradona.