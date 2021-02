CdS - Napoli avrebbe preferito curare Mertens in città: la scelta è stata sua

Dries Mertens in arrivo a Napoli nel fine settimana. Questa la novità proposta dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante, attualmente in Belgio per proseguire il lavoro di riabilitazione alla caviglia che non gli sta dando tregua da più di due mesi.

“Ora a quanto pare le cose sono migliorate a tal punto da autorizzare a guardare al futuro con fiducia. Il Napoli, sin dalla distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti rimediata a San Siro con l’Inter il 16 dicembre, avrebbe preferito trattare il giocatore in sede così da monitorarlo quotidianamente, ma Dries, in virtù del diritto di optare per soluzioni differenti, chiese e ottenne di svolgere il percorso presso un centro delle Fiandre” scrive il quotidiano, che chiarisce come solo una volta tornato in città si potranno valutare le condizioni e stimare la data per il rientro in campo.