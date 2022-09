CdS - Napoli show, è padrone in Europa! Squadra dalle opzioni infinite con tante risorse

Tanti elogi al Napoli per la vittoria contro i Rangers di Glasgow. Ne parla, della partita, l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Tanti elogi al Napoli per la vittoria contro i Rangers di Glasgow. Ne parla, della partita, l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il sogno era battere il Liverpool, la realtà è scoprire che il Napoli sia già andato oltre. Autorevole, lucido, attento. In una parola: padrone. Con una partita di grande sostanza ha saputo rifilare tre gol ai Rangers, che nel loro fortino non perdevano in Europa da 8 partite, e si è sistemato da solo in testa al girone di Champions. Un panorama gradevole e meritato, dal quale ora Spalletti potrà gestire meglio le risorse tra campionato e coppa. È una squadra, questa, dalle potenzialità e dalle opzioni infinite".