CdS - Osimhen convocato per il Bologna, ma è in dubbio dal 1': c'è una voce dallo spogliatoio

Victor Osimhen è clinicamente guarito e per questo motivo sarà convocato da Gattuso per la gara di domani contro il Bologna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il calciatore sta bene e sarà della partita, anche se probabilmente non giocherà dal primo minuto e comincierà dalla panchina. Il quotidiano aggiunge che, a sentire le voci da dentro, l'attaccante nigeriano - fermo dopo il trauma cranico rimediato contro l'Atalanta - ha una smania di calcio e di gol che ormai non riesce più a controllare.