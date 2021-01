Cds - Osimhen già convocato per Verona? Ieri a Castel Volturno, oggi torna in gruppo

Victor Osimhen è guarito dal Covid e ieri è anche tornato in campo, racconta il Corriere dello Sport sottolineando che al 22esimo giorno dalla positività, forte del placet dell'ASL, l'attaccante s'è già allenato seppur in perfetta solitudine correndo sul campo di Castel Volturno, tornando a calciare il pallone. Dopo 71 giorni dall'infortunio e tre settimane di quarantena, il rientro ora è vicino. Una liberazione per Osimhen che ora, con l'autorizzazione dello staff medico - potrà tornare in gruppo e vivere lo spogliatoio. Gattuso potrebbe anche aggregarlo per il morale per Verona e con lo Spezia in Coppa Italia potrebbe anche giocare.