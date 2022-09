CdS - Osimhen out ancora qualche settimana: spunta la data del possibile rientro

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A "FUNZIONA SOLO MILIK NELLA JUVENTUS!", L'ANALISI DELLA GAZZETTA SULLA CRISI DI ALLEGRI Anche i numeri certificano le difficoltà che sta attraversando la Juventus. La squadra di Allegri in Serie A è la 16esima per tiri in porta Anche i numeri certificano le difficoltà che sta attraversando la Juventus. La squadra di Allegri in Serie A è la 16esima per tiri in porta