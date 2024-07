Cds - Osimhen, si tratta ma senza grandi sconti: così il Psg valuta Gyokeres

Viktor sfida Victor, scrive il Corriere dello Sport per analizzare la situazione intrecciata di Victor Osimhen e Viktor Gyökeres, entrambi opzioni valide per il mercato del Psg, a caccia di talento e gol dopo l'addio di Mbappé e i dubbi relativi a Kolo Muani, ormai inserito nella lista dei cedibili. Luis Enrique vuole un centravanti ed il ds Campos ha provato a prenderlo insieme con Kvara offrendo 200 milioni di euro al Napoli, ma s'è scontrato contro il muro costruito da De Laurentiis.

Osimhen ha una clausola da 130mln e ADL non ha voglia di concedere chissà quali sconti. È aperto a trattare, ma senza eccessi. E così il Psg ha cominciato a valutare anche Gyökeres che si può acquistare dallo Sporting Lisbona con 100mln di euro. Intanto il nigeriano continua ad allenarsi a pieno regime a Dimaro, sospeso tra le ipotesi che partono da Parigi e arrivano a Gedda, la terra dell'Al-Ahli. Il mercato arabo entrerà nel vivo tra qualche giorno, mercoledì per la precisione, e dunque tra un po' si capirà se anche in Saudi League esistono possibilità concrete. Tutto fermo invece dalla Premier.