CdS - Ospina sta per svincolarsi: il colombiano tentenna e ADL non può aspettare in eterno

Il Napoli aveva fatto una proposta a Ospina, due anni di contratto, per confermarlo tra i pali. Il colombiano tentenna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli aveva fatto una proposta a Ospina, due anni di contratto, per confermarlo tra i pali. Il colombiano tentenna, non ha mai risposto all’invito di De Laurentiis, avrebbe preferito un triennale e comunque si sta guardando attorno (era spuntata l’ipotesi Real) per soluzioni alternative. Il Napoli non potrà aspettarlo in eterno, anche perché i suoi dubbi ostacolano il rinnovo di Meret. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il colombiano come Mertens, senza novità, sarà svincolato dal prossimo 1 luglio.