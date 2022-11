CdS - Premio a fine stagione e ritocco sull'ingaggio: così il Napoli vuol blindare Kvara

Sono 8 gol e 8 assist per Kvaratskhelia in questo inizio di stagione che hanno portato il georgiano ad un valore sul mercato di 100 milioni

Sono 8 gol e 8 assist per Kvaratskhelia in questo inizio di stagione che hanno portato il georgiano ad un valore sul mercato di 100 milioni a dispetto dei 10 pagati dal Napoli per vestirlo d'azzurro. In mezzo qualche rigore procurato e tante giornate e serate da incorniciare come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport che parla dei piani del Napoli per blindare il suo gioiello.

"Le parole di Ancelotti su Kvara hanno avuto il suono di una benedizione galactica: «Lui è speciale», disse Carletto. Vero: e infatti Giuntoli ha già parlato di un premio a fine stagione, di un ritocco sull'ingaggio da 1,4 milioni, e ciò significa che sarà blindato" scrive il quotidiano.