CdS - Può essere l'estate dell'addio di Koulibaly: le sue parole gelano Napoli

La prossima, potrebbe essere l'estate dell'addio di Kalidou Koulibaly. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che riporta le recenti dichiarazioni del difensore senegalese e scrive: "Stavolta, con un contratto che evaporerà nel giugno del 2023 e la possibilità - si chiama anche «rischio» di poter perdere un patrimonio, la tentazione potrebbe spingere i pretendenti a rifarsi vivi: in Spagna, «Sport» l’ha toccata piano, nell’analisi del Barcellona che verrà: fotografia a tutta pagina, titolo racchiuso in uno strillo - Koulibaly - e sommario che non ha bisogno di traduzione: «Prioridad para el central». Tutto il resto è secondario. Koulibaly valeva, una volta, estate 2018, un centinaio di milioni di euro, adesso che va in scadenza ce ne potrebbero voler fisiologicamente di meno".