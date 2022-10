CdS - Recupero lampo di Anguissa per la Roma, Spalletti ci spera: la situazione

Frank è fermo dall'ultima di Champions per un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha già saltato il Bologna

Frank Anguissa a disposizione per la Roma? Spalletti ci spera. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che parla del possibile recupero lampo del centrocampista: "Per quel che riguarda la formazione, posto che quello di oggi in agenda al centro sportivo di Castel Volturno sarà il primo allenamento della settimana, ogni ipotesi è ovviamente prematura. A maggior ragione se il discorso si sposta su Anguissa: Frank è fermo dall'ultima di Champions per un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha già saltato il Bologna, e sebbene i tempi di recupero siano inizialmente stati quantificati in due settimane, Spalletti spera.

Non ci conta ma spera di poterlo recuperare per la Roma, per domenica, a una decina di giorni dall'infortunio. Le chance? Tutto dipende dalle risposte del giocatore a una settimana dall'inizio delle terapie e della tabella personalizzata: lo staff medico lo valuterà innanzitutto oggi e poi continuerà a farlo nei prossimi giorni. Con un principio inderogabile di fondo: vietato rischiare".