Cds - Si lavora sottotraccia per Ounahi: il Napoli vuole chiudere subito, le ultime

Nonostante le parole di Giuntoli, che si dice non ottimista, il Napoli avanza per Azzedine Ounahi. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, tl centrocampista marocchino, protagonista di uno splendido Mondiale, resta uno dei principali obiettivi del club per l'estate e il ds azzurro lavora sotto traccia per provare a chiudere l'operazione già in questa sessione (resterebbe in prestito in Francia fino a giugno).