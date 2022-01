CdS - Tagliafico, l'agente insiste con l'Ajax: si aspetta apertura al prestito

Tutto fermo per Tagliafico dell'Ajax, col passare dei giorni l'affare si complica sempre di più. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'Ajax, al momento, è rigido, non accetta questa formula, pretende la cessione a titolo definitivo o di inserire l'obbligo a giugno, il suo agente prova a mediare mentre Tagliafico, contratto in scadenza nel 2023, è in attesa. Sta giocando poco, appena trecento minuti in campionato (il titolare è Blind con ventisei presenze stagionali), e spera di ricevere presto notizie. Lo seguono anche Barcellona e Chelsea".