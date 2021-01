CorSera - ADL contatta Allegri e rispunta Mazzarri: bloccato il rinnovo di Gattuso che rischia l'addio

Non solo Rafa Benitez: sono diversi i nomi di allenatori sondati da De Laurentiis in caso di esonero di Rino Gattuso. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che, oltre ai primi approcci con lo spagnolo, "trova un suo fondamento anche il vecchio pallino che porta a Massimiliano Allegri, su cui c’è già il forte interesse della Roma. De Laurentiis ha provato in passato a convincere Max, e tra i due si è stabilita una complicità fatta di telefonate". La sorpresa è legata al nome di un altro eventuale ritorno, quello di Walter Mazzarri, anche lui fermo: "Sullo sfondo (ri)spunta anche il nome di Mazzarri, invocato dai tifosi" scrive il quotidiano.