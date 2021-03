CorSera - Gattuso allontana le voci su Sarri e i nuovi progetti di ADL

Finisce 2-0 il derby campano ed è la risposta concreta del Napoli dopo l’eliminazione dall’Europa League. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che parla anche della situazione di Rino Gattuso: "È lo spiraglio per guardare con cauto ottimismo alla qualificazione Champions. Lo scatto d’orgoglio per tenere lontane le voci che continuano a susseguirsi sui ritorni eccellenti in panchina (Sarri) e nuovi progetti. De Laurentiis torna allo stadio, incoraggia la squadra ma non deroga al silenzio stampa imposto dopo la sconfitta con l’Atalanta. Senza troppa enfasi, una rondine non fa primavera, la vittoria contro il Benevento può rappresentare per Gattuso un nuovo inizio".