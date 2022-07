CorSera - Napoli-Dybala: ieri da Dimaro video-riunione di ADL con l'argentino e l'agente

Paulo Dybala, promesso sposo dell’Inter dalla primavera, è ora al centro degli interessi di Napoli e Roma

Paulo Dybala, promesso sposo dell’Inter dalla primavera, è ora al centro degli interessi di Napoli e Roma, scrive quest'oggi il Corriere della Sera raccontando che la squadra di Aurelio De Laurentiis ha la necessità di effettuare un grande acquisto per riaccendere l’entusiasmo della piazza: "Non è un caso che proprio ieri, dopo l’arrivo del presidente dei partenopei nel ritiro di Dimaro, si sia svolta una videoriunione con Dybala e Jorge Antun, il procuratore dell’argentino. Il Napoli ha fatto leva su più aspetti, la centralità nel progetto di Spalletti, un contratto da 6 milioni, la partecipazione alla Champions, il calore che la città storicamente riserva ai suoi numeri dieci. Resta lo scoglio rappresentato dai diritti di immagine.

La Roma però non resta a guardare. I capitolini non hanno presentato un’offerta vera e propria ma non interrompono i contatti con Fabrizio Devecchi, intermediario nella trattativa. A Roma non hanno il palcoscenico della coppa più importante da offrire ma Dybala ha la stima di un tecnico iconico come Mou e la prospettiva di giocare da stella assoluta in un Olimpico sempre pieno".