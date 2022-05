Gazzetta - ADL chiama Carnevali, vuole Scamacca! Fissato prezzo

Osimhen via? Il Napoli vuole cautelarsi e ha scelto Gianluca Scamacca del Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen via? Il Napoli vuole cautelarsi e ha scelto Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si è sentito telefonicamente con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all’operazione e anche quella del giocatore. Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato