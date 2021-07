Gazzetta - ADL e le difficoltà sul mercato: il rosso è già ben oltre i 20mln di euro

Luciano Spalletti non ha mai chiesto la luna al presidente Aurelio De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che il tecnico ha subito capito la delicatezza del momento storico che è di crisi non solo per il Napoli, pur sottolineando l’importanza della conferma dell’attuale rosa. Da parte sua il presidente non può far proclami e deve star attento a non ingrossare un debito - si legge - che a giugno era ben oltre i 20 milioni di euro. La speranza del club però è di trovare le condizioni per realizzare entro agosto quei due colpi per sistemare la rosa