Gazzetta - ADL non vuole rialzare monte ingaggi: in estate difficile trattenere Osimhen

"Del mio futuro parlerò a fine stagione quando mi siederò insieme ai miei agenti e al Napoli, cui sono molto grato. E alla fine troveremo insieme la soluzione migliore". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa dichiarazione di Victor Osimhen legata al suo futuro.

"Il centravanti in definitiva ha espresso lo stesso concetto detto la sera prima dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli («Ne parleremo in estate»), anche perché nessuno intende nascondersi dietro un dito. Se una big europea - e dal Real al Bayern, al Manchester United sono diverse le interessate - punterà sul nigeriano per il Napoli sarà difficile trattenerlo e rifiutare cifre per il cartellino di oltre cento milioni, come per il giocatore ingaggio raddoppiato e sopra i 10 milioni.