Gazzetta - ADL pensa a Tudor se salta Garcia: nel casting anche Galtier

© foto di www.imagephotoagency.it

Se salta Garcia, che al momento gode ancora di fiducia, c’è attenzione sulla figura di Igor Tudor che a Verona come subentrato ha fatto bene, così come nell’ultima stagione a Marsiglia. Che prediliga la difesa a tre non sarebbe un limite. E poi il croato da tecnico sa essere duttile. Fra quelli che nel casting di giugno sono stati sentiti c’è anche Christophe Galtier (che potrebbe andare al Marsiglia), cui De Laurentiis aveva preferito proprio Garcia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.