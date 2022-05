Gazzetta - ADL-Spalletti felici e scontenti: rapporto incrinato, tecnico mostra alcuni fastidi

Luciano Spalletti dovrebbe restare a Napoli anche il prossimo anno, ma il rapporto con De Laurentiis non è più solido come un tempo

Luciano Spalletti dovrebbe restare a Napoli anche il prossimo anno, ma il rapporto con De Laurentiis non è più solido come un tempo. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "E vissero felici (in apparenza) e scontenti. Il matrimonio fra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in essere e ci si augura che possa continuare, ma alcune frasi dette e ripetute dal presidente, come certi fastidi mostrati dal tecnico, sono lì a far capire che ancora va rinsaldato qualcosa che nell’ultimo periodo si è incrinato. E non sono malignità giornalistiche perché negli interventi pubblici De Laurentiis più volte ha lasciato “vie di fuga” al proprio allenatore, legato da un contratto biennale e siamo alla fine solo della prima stagione".