Gazzetta - ADL tenta colpo ad effetto: piace Traoré, può arrivare gratis in estate

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Piace l'ex Barcellona Adama Traoré, esterno destro di anni 26

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Piace l'ex Barcellona Adama Traoré, esterno destro di anni 26. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Traoré ha potenza fisica e forza esplosiva ma anche corsa e “gamba”, tutte caratteristiche che servono - eccome se servono - per essere protagonisti in questo Napoli. Per di più ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi diventa un bocconcino ancor più appetibile perché “aggredibile” a parametro zero