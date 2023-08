Gazzetta ammette: "Cajuste era a Roma e nessuno sapeva niente! Ricoprirà due ruoli"

Un vero e proprio blitz con il Reims, nessuno sapeva niente e invece Cajuste era già atterrato a Roma e in viaggio verso Villa Stuart

Un vero e proprio blitz con il Reims, nessuno sapeva niente e invece Cajuste era già atterrato a Roma e in viaggio verso Villa Stuart per le visite mediche prima dell’arrivo a Castel di Sangro. Svedese, ma non solo, per la verità. Ora tocca a Garcia intuirne le possibilità di utilizzo, e soprattutto il ruolo, o i ruoli più adatti. Che in quelle mattonelle di campo servissero rinforzi era evidente per far respirare Anguissa e Lobotka, come dimostrano anche gli esperimenti di avanzamento di Ostigard proposti in questo precampionato dall’allenatore francese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.