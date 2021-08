Gazzetta - Anguissa non era la prima scelta: il Napoli puntava su altri due centrocampisti

Anguissa, futuro centrocampista del Napoli, non è mai stato la prima scelta del ds Giuntoli. Su di lui si è puntato forte nelle ultime ore, scrive La Gazzetta dello Sport, quando si è capito che non si sarebbe potuto arrivare a nessuno dei centrocampisti precedentemente trattati. La prima scelta di Giuntoli era Sander Berge, ma lo Sheffield United non ha mai voluto prendere in considerazione la formula del prestito. Così com’è avvenuto per Youssouf del Saint Etienne. Così, il dirigente napoletano ha deciso di chiudere ogni discussione e di virare sul giocatore del Fulham,