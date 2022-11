Gazzetta annuncia: "Kvara vale già 100mln e non ci sono clausole: così ADL l'ha già blindato"

Khvicha Kvaratskhelia vale già 100 milioni. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del suo futuro spiega che il calciatore non si muoverà

Khvicha Kvaratskhelia vale già 100 milioni. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del suo futuro spiega che il calciatore non si muoverà da Napoli: "Il Napoli ha blindato Kvara con un contratto quinquennale che scade nel 2027 e una opzione per prolungarlo di un anno ancora. Un accordo che non prevede clausole di rescissione e dunque di fatto rende incedibile il gioiello georgiano che guadagna 1,5 milioni netti oltre ai bonus, per arrivare a circa 2 nella stagione 2026-27. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo".