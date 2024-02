Gazzetta annuncia: "Zielinski è già dell'Inter e il Napoli lo esclude dalla Champions"

TuttoNapoli.net

Piotr Zielinski all'Inter, ci siamo. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che annuncia anche la sua esclusione europea.

"Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. Ok, lo sarà, nel senso che tecnicamente la firma sul contratto ancora non c’è e arriverà tra 15-20 giorni. Ma il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista. La firma, come detto, arriverà nel corso del mese di febbraio, probabilmente subito dopo l’andata dell’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid. Champions che, invece, quasi certamente non vedrà protagonista Zielinski: il polacco oggi infatti dovrebbe essere escluso dalla lista europea del Napoli".