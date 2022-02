Gazzetta avverte Osimhen: "Non deve abboccare, gli avversari gli sposteranno la maschera!"

Proprio ieri a Victor Osimhen è stata consegnata la nuova maschera, ulteriormente alleggerita, e la Gazzetta dello Sport fa il punto sull'impiego a Venezia dal punto di vista psicologico su quelle che potrebbero essere anche le provocazioni: "La chiave importante, per la crescita di questo attaccante che può diventare davvero uno dei migliori a livello internazionale: non abboccare alle trappole che gli avversari più furbi gli tenderanno. Già la maschera, anche se realizzata nella maniera più anatomica e leggera, sarà pur sempre una limitazione e dunque creerà un po’ di tensione. Pensare che qualcuno non diciamo domani, ma nel prossimo mese in cui sarà costretto a indossarla, non provi quantomeno a spostargli quella protezione significa vivere in un mondo di favole, che non è sicuramente quello del calcio. E allora Osimhen dovrà imparare ad essere forte nella testa, oltre che nel fisico".