Gazzetta - Brutti, sporchi e cattivi: la capolista vince senza i leader

"La capolista, senza i leader, è meno bella però a Salerno conquista il decimo successo". Così scrive nello spazio dedicato al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con la rosea che analizza la vittoria sul campo della Salernitana: "La decima vittoria del Napoli arriva in maniera completamente diversa dalle altre. Anzi decisamente opposta rispetto a quella splendida di giovedì scorso contro il Bologna.

Già perché non si può sempre offrire Grande Bellezza. E a volte bisogna essere un po’ brutti, sporchi e cattivi per raggiungere l’obiettivo. Ché l’avversario anche se in fondo alla classifica è stimolato da questo derby e dunque si vede la miglior Salernitana, spinta dai suoi quasi 20mila tifosi sugli spalti".