Gazzetta - Caos plusvalenze, dall'ammenda alle penalizzazioni: cosa rischiano Juve e Napoli

Alcuni trasferimenti, molti della Juve e anche quello del Napoli, di Osimhen dal Lille nell'estate del 2020, sono finiti sotto la lente d'ingrandimento degli organi inquirenti in Federcalcio. Ma che cosa potrebbero rischiare le società coinvolte, si chiede La Gazzetta dello Sport? Questa la risposta: "La domanda potrebbe portare all’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva della Figc che definisce «illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia».

Con il richiamo anche alle norme Uefa, quelle che riguardano i requisiti per l’iscrizione e il rispetto delle regole sull’equilibrio finanziario (attenuate però in tempi di Covid): «Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida». Il caso si complica e diventa più grave se questa fattispecie è concepita per conseguire i requisiti che consentono l’iscrizione ai campionati. E qui scatterebbero sanzioni più gravi, a partire dalla penalizzazione. Quella che portò, grazie alla circostanze «penali» a cui facevamo riferimento, per il Chievo".