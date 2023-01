Gazzetta critica: "Spalletti maestro ma non mago, se ne cambi dieci non basta la bacchetta!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta il ko del Napoli con la Cremonese con tanto di eliminazione dalla Coppa Italia

Il calcio è roba seria e va sempre affrontato al massimo dell’impegno. Luciano Spalletti è un maestro di calcio, ma non un mago. E se scegli – e il calendario ti costringe in questo senso – a cambiare tutti i tuoi giocatori di movimento in campo, è logico che il gioco non può fluire con un colpo di bacchetta magica e non solo perché il grande manovratore Lobotka per una sera è spettatore in panchina".