Gazzetta: "Divorzio brusco Mertens-Napoli: la ricostruzione dell'addio"

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che di fatto ufficializza l'addio del belga, in azzurro dal 2013

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo nove anni bellissimi insieme, Napoli e Dries Mertens divorziano e concludono in maniera decisamente brusca: un divorzio che poteva essere consensuale e non lo è stato. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che di fatto ufficializza l'addio del belga, in azzurro dal 2013.

I dettagli, anche economici, dell'addio, sono i seguenti: "Dal club sostengono che, fra procure e bonus si sfioravano ancora i 5 milioni netti a stagione. Cifre che non sono più sostenibili per il club, valutando anche l’età del cannoniere, 35 anni. Dall’entourage del centravanti belga emergono altre cifre, per un contratto che doveva essere biennale".