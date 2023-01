Gazzetta fa i conti: "Con 50 punti e simili vantaggi tutti hanno vinto scudetto in primavera"

Mai nessuna squadra aveva conquistato 50 punti con 12 di vantaggio sulla seconda al termine del girone d'andata

TuttoNapoli.net

Mai nessuna squadra aveva conquistato 50 punti con 12 di vantaggio sulla seconda al termine del girone d'andata. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ovvio ricordare che con 50 punti e simili vantaggi tutti hanno vinto il campionato in primavera, ma questo è un altro discorso, che a Napoli stanno affrontando per gradi e non c’entra lo stereotipo della scaramanzia. La città, la gente, si sta rendendo conto di avere un giocattolo da dover maneggiare con cura e al momento prevale la voglia di divertirsi, la gioia di tornare allo stadio. Perché poi questa squadra ripaga eccome".